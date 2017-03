Deschamps haalt Mbappé bij Franse elftal

De Franse bondscoach Didier Deschamps heeft Kylian Mbappé opgeroepen voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg en de oefeninterland tegen Spanje. De achttienjarige aanvaller maakt dit seizoen indruk bij AS Monaco. In de achtste finales van de Champions League tegen Manchester City maakte Mbappé, die al wordt vergeleken met Thierry Henry, in beide wedstrijden een doelpunt. Mede daardoor bereikte zijn ploeg de laatste acht.