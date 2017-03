Defoe is er na vier jaar weer bij

Vier jaar na zijn laatste interland keert Jermain Defoe terug in de selectie van het Engelse voetbalelftal. De 34-jarige spits staat met Sunderland weliswaar onderaan in de Premier League, maar is zelf wél bezig aan een sterk seizoen. Defoe maakte veertien van de 24 doelpunten van zijn club.