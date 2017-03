Barguil niet in Milaan-Sanremo

De Franse wielrenner Warren Barguil heeft moeten afzeggen voor Milaan-Sanremo. Zijn ploeg Sunweb meldt donderdag dat Barguil tijdens Parijs-Nice last heeft gekregen van een ontsteking aan een enkel. Hij zal enkele dagen rust moeten nemen. Barguil wordt vervangen door de Deen Søren Kragh Andersen.

'Het is een enorme teleurstelling voor me dat ik Michael Matthews in de finale niet kan bijstaan. Maar het is nu het beste even rust te nemen', liet Barguil weten. Ploegleider Aike Visbeek heeft vertrouwen in vervanger Kragh Andersen: 'Hij heeft in de Tirreno laten zien dat hij kan overleven in de heuvels. Met hem zal ons plan niet veel anders worden.'