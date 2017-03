Weirather wint wereldbeker super-G

Skiester Tina Weirather uit Liechtenstein heeft voor het eerst in haar loopbaan de eindzege geboekt op een van de wereldbekeronderdelen. Dat deed Weirather donderdag in het Amerikaanse Aspen op de super-G. Ze hield in de laatste wedstrijd van het seizoen op het onderdeel Ilka Stuhec achter zich en passeerde de Sloveense daardoor nog net in het eindklassement.