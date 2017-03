Formule 1 eBattle: laat iedereen achter je

De tijdelijke racewinkel van AKO is het podium voor de eerste officiële Formule 1 eBattle van Nederland. De winkel, de Pitstop Race Experience, opent 21 maart aanstaande haar deuren op station Utrecht Centraal.

SNELSTE RONDETIJD

Bezoekers van de winkel kunnen plaatsnemen in een simulator van Playseat (R) en proberen de snelste rondetijd te klokken in de Ziggo Formule1 eBattle. Per Grand Prix krijgen de tien snelste coureurs van die periode een uitnodiging voor een finalewedstrijd op vrijdag.

De winnaar van deze finale neemt het live in het nieuwe Ziggo Sport programma Formule 1 Café op tegen oud-Formule 1 coureur Robert Doornbos. Uiteraard zijn daarnaast mooie prijzen te winnen, waaronder een officiële Playseat.

Aanmelden kan via Ziggo.nl/ebattleF1.