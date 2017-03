Ajax met De Ligt tegen FC Kopenhagen

Matthijs de Ligt start donderdag om 21.05 uur voor Ajax in het thuisduel met FC Kopenhagen in de achtste finales van de Europa League. De zeventienjarige verdediger krijgt in het centrum van de aanval de voorkeur boven Nick Viergever, die als linksback begint. Daley Sinkgraven start op de bank.