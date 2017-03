Babel redt Besiktas in Europa

Ryan Babel heeft Besiktas geholpen aan een plaats in de kwartfinales van de Europa League. Met twee treffers legde de Nederlandse aanvaller de basis voor de 4-1 Turkse zege tegen Olympiakos. De thuisclub speelde meer dan een helft met een man minder, na de rode kaart van Vincent Aboubakar.

Al na 22 minuten leek Besiktas zeker van zijn zaak. Aboubakar zette de Turkse koploper op voorsprong, kort later maakte voormalig Ajacied Babel nummer twee. Vrij onverwacht kwamen de Grieken terug. Tarik Elyounoussi schoot met een halve omhaal raak.

In de 39e minuut kwam een zo mogelijk nog hardere tegenslag voor Besiktas, omdat Aboubakar een rode kaart kreeg. De Kameroener had een onvervalste kopstoot uitgedeeld. Mede dankzij Babel kwam Besiktas niet echt meer in problemen. De voormalig international van Oranje zette zijn ploeg een kwartier voor tijd op 3-1. Cenk Tosun maakte het kort voor tijd nog erger voor de Grieken.

Celta de Vigo heeft ten koste van FC Krasnodar de laatste acht van de Europa League bereikt. De Spanjaarden, aan het begin van het evenement bij Ajax ingedeeld in de groepsfase, wonnen donderdag in Rusland met 2-0. Dat was genoeg na de eerdere zege (2-1) in eigen huis.