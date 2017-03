Zorgen darter Klaasen nemen toe

Darter Jelle Klaasen heeft donderdag ook in een uitverkocht Ahoy geen zege kunnen boeken in de Premier League Darts. De Brabander, die gehinderd wordt door een polsblessure, verloor met 7-3 van de Engelsman James Wade en dreigt daardoor met nog twee speelrondes te gaan af te vallen voor de tweede fase van de competitie, die volgende week verder gaat in Manchester.