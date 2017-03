Celta blijft overeind in Rusland

Celta de Vigo heeft ten koste van FC Krasnodar de laatste acht van de Europa League bereikt. De Spanjaarden, aan het begin van het evenement bij Ajax ingedeeld in de groepsfase, wonnen donderdag in Rusland met 2-0. Dat was genoeg na de eerdere zege (2-1) in eigen huis.