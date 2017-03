Mladenovic stuit Wozniacki in Indian Wells

De Franse tennisster Kristina Mladenovic heeft donderdag de halve finales bereikt op de BNP Paribas Open, beter bekend als het tennistoernooi van Indian Wells. Mladenovic, de nummer 28 van de plaatsingslijst, versloeg de Deense Caroline Wozniacki in drie sets: 3-6 7-6 (4) 6-2. Wozniacki, winnares van het toernooi in 2011, was als dertiende geplaatst in Californië. De partij nam ruim tweeëneenhalf uur in beslag.