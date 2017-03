Van Barneveld maakt Ahoy gek

Raymond van Barneveld heeft donderdag tot groot enthousiasme van een vol Ahoy zijn derde overwinning geboekt in de Premier League Darts. Dat deed de Hagenaar uitgerekend tegen ex-wereldkampioen Gary Anderson. De Schot had de laatste elf onderlinge ontmoetingen gewonnen.

Eerder op de avond redde Jelle Klaasen het niet tegen de Engelsman James Wade. De Brabander had weer veel last van een polsblessure en verloor met 7-3. Met nog twee speelronden voor de boeg is de kans klein dat Klaasen niet tot de twee afvallers behoort die in het vervolg niet meer mee mogen doen.