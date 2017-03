Bulls missen Wade rest van het seizoen

Chicago Bulls kan de rest van het seizoen in de Amerikaanse profcompetitie NBA geen beroep meer doen op Dwyane Wade. De 35-jarige guard is geveld door een elleboogblessure, meldde de club donderdag. Wade onderging onderzoek nadat hij woensdag in het vierde kwart van het duel met Memphis Grizzlies geblesseerd moest afhaken. Een mri-scan toonde naast een verrekking een scheurtje in de elleboog aan.