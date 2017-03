Ajax naar kwartfinale Europa League

Ajax staat voor het eerst in veertien jaar weer eens in een kwartfinale van een Europees bekertoernooi. Het elftal van Peter Bosz versloeg donderdagavond FC Kopenhagen in de return van de achtste finales van de Europa League (2-0). Dat was voldoende na de nederlaag van vorige week in de hoofdstad van Denemarken (2-1).