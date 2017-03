Ook Anderlecht naar laatste acht

Na Racing Genk heeft Anderlecht zich donderdag als tweede Belgische club geplaatst voor de kwartfinales van de Europa League. De ploeg uit Brussel deed dat dankzij een zege van 1-0 op Apoel Nicosia. Op Cyprus hadden de Belgen ook al met 1-0 gewonnen van de ploeg waar de Nederlanders Boy Waterman en Lorenzo Ebecilio een basisplaats hadden.

Waterman was de uitblinker bij de gasten, maar nadat hij in de 65e minuut een voorzet van Sofiane Hanni niet goed had kunnen verwerken tikte Frank Acheampong van dichtbij binnen. De Ghanees, in de vorige ronde thuis tegen Zenit ook al twee keer trefzeker, stond net een minuut in het veld. Bij Anderlecht bleef de Nederlander Bram Nuytinck op de bank.

Eerder op de avond waren Racing Genk en AA Gent op 1-1 uitgekomen. Dat was voldoende voor Genk na de 5-2-zege van vorige week in Gent.