Genk en Anderlecht trots van België

Racing Genk heeft de laatste acht bereikt in de Europa League. De ploeg van Albert Stuivenberg verdedigde op eigen veld een 5-2-zege van vorige week op AA Gent en liet zich niet verrassen. De Limburgers zagen na een vroege voorsprong Gent in de slotfase nog gelijkmaken. Eindstand 1-1.

Het was Boëtius die Timothy Castagne in de twintigste minuut bediende waarna de verdediger met een knap schot vanaf de rechterkant doelman Lovre Kalinic passeerde. Gent kreeg wel kansjes, via Jérémy Perbet en Kalifa Coulibaly, maar een doelpunt viel pas zes minuten voor tijd dankzij de pas zeventienjarige Louis Verstraete.

Na Genk heeft Anderlecht zich als tweede Belgische club geplaatst voor de kwartfinales van de Europa League. De ploeg uit Brussel deed dat dankzij een zege van 1-0 op Apoel Nicosia. Op Cyprus hadden de Belgen ook al met 1-0 gewonnen van de ploeg waar de Nederlanders Boy Waterman en Lorenzo Ebecilio een basisplaats hadden.