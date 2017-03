Genk laat zich niet verrassen door Gent

Racing Genk heeft donderdag de laatste acht bereikt in de Europa League. De ploeg van de Nederlandse coach Albert Stuivenberg verdedigde op eigen veld een 5-2-zege van vorige week op AA Gent en liet zich niet verrassen. De Limburgers, met Jean-Paul Boëtius in de basis, zagen na een vroege voorsprong Gent in de slotfase nog gelijkmaken: 1-1.

Het was Boëtius die Timothy Castagne in de twintigste minuut bediende waarna de verdediger met een knap schot vanaf de rechterkant doelman Lovre Kalinic passeerde: 1-0. AA Gent, dat zich zondag in tegenstelling tot Genk wel plaatste voor de kampioenspoule in de Belgische competitie, moest op dat moment al vijf keer scoren; een schier onmogelijke opgave. Gent kreeg wel kansjes, via Jérémy Perbet en Kalifa Coulibaly, maar een doelpunt viel pas zes minuten voor tijd dankzij de pas zeventienjarige Louis Verstraete.

'We schrijven geschiedenis met deze kwalificatie', meende Stuivenberg, eerder assistent bij Manchester United onder Louis van Gaal. 'De loting maakt me helemaal niets uit. Als je zover in het toernooi zit, weet je dat er geen slechte tegenstanders meer bijzitten.'

Stuivenberg sprak van een wedstrijd met twee gezichten. 'Voor de pauze speelden we met veel druk naar voren en maakten we een geweldig doelpunt. De tweede helft begon nog redelijk, maar later was het heel wat minder. Je zag de vermoeidheid in het team, dan zie je dat het de 51e wedstrijd van het seizoen is. Er zitten er een paar op hun tandvlees. We kwamen niet echt meer in het spel dat we wilden spelen.'