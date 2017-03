Blind & Huntelaar wel, Strootman niet door

Met de nodige moeite heeft Manchester United de kwartfinale van de Europa League bereikt. De formatie van José Mourinho versloeg op eigen veld FC Rostov met 1-0. Het eerste duel in Rusland was in 1-1 geëindigd.

Juan Matta maakte in de 70e minuut de min of meer bevrijdende 1-0. De Spanjaard scoorde na een handig hakballetje van Zlatan Ibrahimovic. Met enkele fraaie reddingen voorkwam doelman Sergio Romero dat Rostov dichterbij kwam. Daley Blind was basisspeler bij ManUnited, maar verliet na ruim een uur geblesseerd het veld.

Een treffer van Kevin Strootman was niet genoeg voor AS Roma om de kwartfinale van te bereiken. De Romeinen wonnen thuis weliswaar met 2-1 van Olympique Lyon, maar dat was niet genoeg na de nederlaag van 4-2 in Frankrijk.

Uit vrij kansloze positie heeft Schalke 04 donderdag de kwartfinale van Europa League bereikt. De formatie uit Gelsenkirchen kwam in het Duitse onderonsje met Borussia Mönchengladbach terug van een 2-0-achterstand. De 2-2 was genoeg na de 1-1 eerder in eigen huis.