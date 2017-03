Gladbach laat Schalke ontsnappen

Uit vrij kansloze positie heeft Schalke 04 donderdag de kwartfinale van Europa League bereikt. De formatie uit Gelsenkirchen kwam in het Duitse onderonsje met Borussia Mönchengladbach terug van een 2-0-achterstand. De 2-2 was genoeg na de 1-1 eerder in eigen huis.