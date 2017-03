Bosz is trots maar wil meer

Ajax bereikte donderdag dankzij een zege (2-0) op FC Kopenhagen voor het eerst sinds veertien jaar de laatste acht van een Europees bekertoernooi. 'Dat vervult me met trots. Hiervan konden we vooraf alleen maar dromen', zei trainer Peter Bosz bij RTL7 na het duel uit de achtste finales van de Europa League. 'Maar we gaan niet tevreden zijn nu. We willen verder. Maar je komt nu bij de laatste acht, daar zitten geen koekenbakkers bij.'