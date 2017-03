Van Gerwen begrijpt geïrriteerde Taylor niet

Darter Phil Taylor is bezig aan zijn afscheidstoernee, maar de Engelsman leek het donderdag in Ahoy maar matig naar zijn zin te hebben in de zevende ronde van de Premier League Darts. Tegen Michael van Gerwen gaf hij een vroege voorsprong weg, waarna hij in de slotfase geïrriteerd raakte en een deel van de toeschouwers hem met boegeroep begeleidde. 'Ik weet niet wat er met Phil aan de hand was', zei Van Gerwen, die de partij met 7-4 won. 'Ik ken hem zo niet. Hij leek aan het einde niet meer geconcentreerd.'