Bosz: Besiktas moeilijk affiche

Trainer Peter Bosz van Ajax voorziet dat een kwartfinale met Besiktas in de Europa League mogelijk iets los zal maken in Nederland en Turkije. 'Dat kan wel eens een moeilijk affiche worden', doelde hij op de diplomatieke rel tussen beide landen.

'Er is helaas wel iets aan de hand', zei Bosz. 'Dat heb ik natuurlijk ook wel meegekregen. Maar we hebben het resultaat van de loting niet in eigen hand en willen gewoon een ronde verder komen. Dat is het belangrijkste. En daar gaan we ook voor, tegen welke club dat ook is.'

Besiktas is één van de zeven mogelijke opponenten van Ajax in de kwartfinale van de Europa League. Racing Genk, Celta de Vigo, Manchester United, Olympique Lyon, Schalke 04 en Anderlecht hebben zich ook bij de laatste acht clubs van het toernooi geschaard.