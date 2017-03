Ajax loot eindelijk weer mee in kwartfinales

Ajax weet vrijdag iets na enen waar het aan toe is in de kwartfinales van de Europa League. De Amsterdammers drongen donderdag dankzij een 2-0-zege op FC Kopenhagen voor het eerst in veertien jaar door tot de laatste acht in een Europees bekertoernooi. De kans bestaat dat er een duel dichtbij huis uitkomt met de Belgische teams Anderlecht en Racing Genk en het Duitse Schalke 04 als mogelijke tegenstanders.