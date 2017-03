Pogba valt weg met hamstringblessure

De Franse sterspeler Paul Pogba is voor onbepaalde tijd uitgeschakeld met een hamstringblessure. De aanvaller van Manchester United is daardoor niet beschikbaar voor het Franse nationale team, dat volgende week in de WK-kwalificatie speelt tegen Luxemburg en daarna een oefeninterland afwerkt tegen Spanje. Hij mist ook de wedstrijd komende zondag in de Premier League tegen Middlesbrough.