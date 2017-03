Mbappe = hot, Hiddink weer op lijstje

De strijd om Kylian Mbappe is losgebarsten. De jonge Franse aanvaller heeft veel indruk gemaakt in de Champions League en heeft zijn eerste uitnodiging voor Les Blues op zak. Hij staat dan ook op de radar van veel clubs. Volgens Metro zitten Arsenal en Manchester United achter hem aan. Barcelona heeft ook interesse, aldus Sport.

En daar blijft het niet bij. Real Madrid ziet de komst van de nieuwe Thierry Henry ook wel zitten. Sterker nog, Mbappe speelde eerder al bijna voor De Koninklijke. AS vertelt dat hij drie jaar geleden op bezoek was in Madrid en hij een kijkje nam op Valdebebas. Hij ontmoette daar zijn grote idool Cristiano Ronaldo, maar besloot dat het toch te vroeg was om Frankrijk te verlaten.

Als er een club in Engeland een nieuwe coach nodig heeft, staat Guus Hiddink altijd op het lijstje. Nu wordt de Nederlander door The Telegraph gelinkt aan Middlesbrough. Daar is Aitor Karanka na een reeks slechte resultaten de laan uit gestuurd. Naast Hiddink is Nigel Pearson de belangrijkste kandidaat. Hij speelde vroeger voor Boro en was de voorganger van Claudio Ranieri bij Leicester City.

Villarreal aast op André Onana, weet Sport. De 20-jarige doelman maakt dit seizoen veel indruk bij Ajax en El Submarino Amarillo is Sergio Asenjo lang kwijt vanwege alweer een zware knieblessure. De nummer 5 van Spanje doet z'n best de Kameroener met een verleden in de jeugd bij Barcelona naar Villarreal te halen.

Barcelona is zich er bewust van dat het middenveld verse krachten nodig heeft nu Andrés Iniesta niet meer het team op sleeptouw lijkt te kunnen nemen. El Mundo Deportivo schrijft dat de Catalanen overwegen Thiago terug te kopen van Bayern München. De vaardige spelmaker wordt dit jaar 26 en zou zonder aanpassingsproblemen een bepalende rol kunnen opeisen bij Barça.

Dat Chelsea dit seizoen kampioen wordt in de Premier Leauge lijkt zeker. Dat betekent dat Antonio Conte al druk bezig is om zijn team Champions League-proof te maken. Daarvoor is hij op zoek naar nieuwe spitsen. Romelu Lukaku en Álvaro Morata staan volgens The Daily Mail bovenaan de lijst. Om deze transfers te bekostigen moet Diego Costa uit Londen vertrekken.

Vincent Kompany kan zijn loopbaan voortzetten in de Serie A. De 30-jarige verdediger komt door blessures en de grote concurrentie nauwelijks meer aan spelen toe bij Manchester City. Napoli zit het fanatiekst achter de Belg aan. Kompany's komst zou Raúl Albiol de kop kosten, meldt Calciomercato.