Twee absolute krakers in Champions League

De loting voor de kwartfinales van de Champion league heeft een aantal heerlijk duels opgeleverd. Arjen Robben gaat het met Bayern München opnemen tegen Los Galácticos van Real Madrid. Juventus ontvangt eerst FC Barcelonain Turijn en gaat een week later op bezoek bij de Catalanen.

Atlético Madrid neemt het op tegen Leicester City. Het is voor The Foxes de tweede Spaanse tegenstander op rij. De laatste kwartfinale gaat tussen twee outsiders. Borussia Dortmund moet proberen om het in topvorm verkerende AS Monaco van zich af te houden. De eerste wedstrijden zijn dinsdag 11 en woensdag 12 april. De returns volgen een week later.

