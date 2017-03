Veerman langer bij Heerenveen

Henk Veerman voetbalt ook de komende twee seizoenen bij sc Heerenveen. De Friese club maakte vrijdag de contractverlenging van de aanvaller bekend. Hij heeft nu een verbintenis tot de zomer van 2019 bij de huidige nummer acht van de eredivisie.

Technisch manager Gerry Hamstra liet weten dat de club tevreden is over Veerman. 'Hij heeft zijn waarde bewezen en we hebben er vertrouwen in dat hij dat ook in de toekomst gaat doen', aldus Hamstra.