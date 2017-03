Blind voorstander van play-offs in eredivisie

Als het aan Danny Blind ligt, dan wordt het seizoen van de eredivisie in de toekomst afgesloten met play-offs. Dat vertelde de bondscoach van het Nederlands elftal vrijdag tijdens de presentatie van zijn selectie voor de komende interlands tegen Bulgarije en Italië.

'Voor de toekomst van Nederlands voetbal is het belangrijk dat er meer competitie komt', zei hij. 'Nu is het verschil tussen de top drie van de eredivisie en de overige clubs vaak zo groot dat bijvoorbeeld fouten van verdedigers niet met tegendoelpunten worden afgestraft. Dat is niet goed.'

'Je krijgt meer competitie als je de zes beste clubs aan het einde van het seizoen tegen elkaar laat voetballen', vervolgde Blind. 'Ik vind overigens wel dat die clubs niet met nul punten moeten beginnen. Punten die je in de reguliere competitie hebt verdiend, die zou je in mijn ogen mogen houden. Maar dat is mijn mening. Ik vind het goed dat de KNVB op dit moment naar mogelijkheden kijkt om ons voetbal beter te maken.'