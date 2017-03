Nouri en Lammers in Jong Oranje

Abdelhak Nouri (Ajax), Sam Lammers (PSV) en Pelle van Amersfoort (SC Heerenveen) zijn opgenomen in de selectie van Jong Oranje voor een toernooi in Spanje. Het drietal debuteert in de beloftenploeg die onder leiding staat van bondscoach Art Langeler.