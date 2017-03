Top 4 en veel uit: genoeg hobbels voor Real

De titelstrijd in de Primera División barst de komende weken los. Gaat het Real Madrid na vier jaar eindelijk weer eens lukken? Of is het toch Barcelona dat de derde titel op rij wint? En op de achtergrond doet Sevilla ook nog altijd mee. Dit weekend ligt voor zowel Barça, Real als Sevilla een misstap op de loer.

BANANENSCHILLEN LIGGEN KLAAR

Real is op dit moment koploper in La Liga. De Madrilenen gaan dit weekend op bezoek bij Athletic de Bilbao. In de afgelopen drie seizoenen wist Real daar twee keer niet te winnen. Drie jaar geleden bleven Los Merengues steken op een gelijkspel in San Mamés. Een jaar later won Bilbao door een goal van Aritz Aduriz. Vorig seizoen won Real dankzij twee treffers van Karim Benzema.

Barcelona ontvangt Valencia in Camp Nou. Ook zij hebben de laatste jaren moeite met hun tegenstander en wonnen de laatste drie seizoenen vaker niet dan wel. Vorig seizoen was Valencia met 2-1 te sterk in Barcelona. Nummer 3 Sevilla reist af naar Madrid en neemt het daar op tegen Atlético. Een flinke opgave want de laatste 7 jaar hebben ze daar niet meer weten te winnen.

De actuele stand:



Positie Club Gespeeld Punten Doelsaldo 1. Real Madrid 26 62 +42 2. Barcelona 27 60 +54 3. Sevilla 27 57 +20 4. Atlético Madrid 27 52 +27

LASTIG PROGRAMMA REAL

Op basis van de huidige stand en de sterkte van de selecties, zijn oude rivalen Real en Barcelona de grootste kanshebbers. Het hoogtepunt van deze strijd komt in het weekend van 22/23 april in de vorm van El Clásico, maar ook daarvoor kan er al genoeg misgaan. Vooral de Madrilenen moeten nog een aantal keer flink aan de bak.

Na het duel in Baskenland moet Real het nog opnemen tegen de nummers 2 tot en met 4. Deze duels spelen ze overigens wel allemaal in Santiago Bernabéu. Verder spelen de mannen van Zinedine Zidane vooral veel uit. Van de 12 resterende duels worden er 7 buitenshuis afgewerkt. Barça heeft nog maar 5 uitwedstrijden, waaronder die tegen Real. Verder krijgen zij Sevilla nog op bezoek.

Ook aankomend weekend is de Primera División natuurlijk live te volgen op Ziggo Sport! Zaterdag beginnen we vanaf 16.15 met Athletic Bilbao-Real Madrid op kanaal 14 en Ziggo Sport Select. Zondag hebben we vanaf 16.15 Atlético Madrid-Sevilla en om 20.45 Barcelona-Valencia, beide op Ziggo Sport Voetbal. Alle duels zijn natuurlijk ook online te zien!