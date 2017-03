Maduro terug in wedstrijdselectie Groningen

Ernest Faber heeft Hedwiges Maduro opgenomen in de wedstrijdselectie van FC Groningen voor het thuisduel met Willem II van zaterdagavond. Dat maakte de trainer vrijdag bekend.

Het is voor het eerst dat de defensieve middenvelder bij de selectie zit dit jaar. Maduro zat op 18 december voor het laatst bij de groep en kwam dit seizoen pas in drie wedstrijden in actie. 'Hij heeft op de trainingen nog steeds zijn waarde en zijn rol binnen de groep als begeleider en het ondersteunen van een aantal jonge jongens is positief. Vandaar dat Hedwiges zaterdagavond bij de selectie zal zitten, al zal hij zeker niet starten in de basis', zei de trainer vrijdag.

Faber kan tegen Willem II niet beschikken over Samir Memisevic en Bryan Linssen, die beiden zijn geschorst. Tom van Weert en Desevio Payne zijn geblesseerd en Kasper Larsen is wegens klachten aan zijn achillespees nog een twijfelgeval.