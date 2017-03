Coke ruikt aan debuut bij Schalke 04

De Spaanse voetballer Jorge Andújar Moreno, beter bekend als Coke, is eindelijk klaar voor zijn debuut bij Schalke 04. De 29-jarige rechtsback verhuisde vorig jaar zomer van Sevilla naar de Duitse club van aanvaller Klaas-Jan Huntelaar. Hij liep echter in de voorbereidingsperiode tijdens een trainingskamp in Oostenrijk een zware knieblessure op. Daarvan is Coke nu helemaal hersteld.