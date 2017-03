Federer halvefinalist na afmelding Kyrgios

Roger Federer krijgt een vrije doorgang naar de halve finale van het masterstoernooi van Indian Wells. Zijn opponent, de Australiër Nick Kyrgios, heeft zich vrijdag moeten terugtrekken.

'Helaas kan ik vandaag niet spelen door ziekte. Op dit moment denken we dat het een voedselvergiftiging is en ik duim dat het niet erger is. Na een slapeloze nacht ziek zijn heb ik geen energie om het tegen een groot kampioen als Roger op te nemen, moet ik op mijn best zijn om een kans te maken', schrijft Kyrgios in een verklaring. 'Ik neem deze beslissing niet lichtvaardig. Dit zijn de wedstrijden waarvoor ik train, maar ik ben gewoonweg niet fit genoeg om de baan op te gaan.'

De 21-jarige Australiër was bezig aan een sterk optreden in Indian Wells. In de vierde ronde versloeg hij titelverdediger Novak Djokovic in twee sets en maakte zo een einde aan een reeks van negentien gewonnen partijen in Indian Wells van de Serviër.