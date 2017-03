Handbalsters verslaan IJsland

De Nederlandse handbalsters hebben in Almere de eerste oefeninterland tegen IJsland gewonnen. Het nogal verzwakte Oranje zegevierde met 23-20. Bij de rust leidde de thuisploeg met 10-8. In de tweede helft liep Nederland snel uit naar 16-8, maar die ruime marge ging nadien verloren. De overwinning kwam echter niet in gevaar.