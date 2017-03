Advocaat bevestigt vertrek bij Fenerbahçe

Dick Advocaat vertrekt aan het einde van het seizoen bij Fenerbahçe. Dat heeft de Nederlandse trainer vrijdag na afloop van de nederlaag tegen Konyaspor (2-3) bevestigd.

Afgelopen week circuleerden al berichten dat Advocaat het na dit seizoen voor gezien zou houden. Zijn assistenten Mario Been en Cor Pot zullen waarschijnlijk ook Fenerbahçe verlaten.

De 69-jarige Nederlandse trainer maakt een moeizaam seizoen door bij de topclub uit Istanbul, waar ook de Nederlanders Robin van Persie, Gregory van der Wiel en Jeremain Lens actief zijn. Fenerbahçe staat na de nederlaag van vrijdag vierde op tien punten van koploper Besiktas en werd eerder uitgeschakeld in de Europa League door FK Krasnodar. De Turkse club is wel nog in de race voor de beker.

Advocaat verkoos Fenerbahçe afgelopen zomer boven het Nederlands elftal, waar hij werkzaam was als assistent van bondscoach Danny Blind. De oefenmeester was eerder werkzaam bij PSV en AZ en in het buitenland bij Glasgow Rangers, Borussia Mönchengladbach, Zenit Sint-Petersburg en Sunderland. Daarnaast was hij bondscoach van Nederland, Zuid-Korea, Rusland, België en Servië.

Voor Advocaat, vorig seizoen ook nog even topadviseur bij Feyenoord, is Fenerbahçe waarschijnlijk zijn laatste werkgever, al weet je dat bij de nog immer gedreven voetbalveteraan nooit helemaal zeker.