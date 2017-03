Dick Advocaat weg bij Fenerbahçe

Dick Advocaat vertrekt aan het einde van het seizoen bij Fenerbahçe. Dat heeft de Nederlandse trainer na afloop van de nederlaag tegen Konyaspor (2-3) bevestigd.

De 69-jarige Nederlandse trainer maakt een moeizaam seizoen door bij de topclub uit Istanbul. Fenerbahçe staat na de nederlaag van vrijdag vierde op tien punten van koploper Besiktas en werd eerder uitgeschakeld in de Europa League door FK Krasnodar. De Turkse club is wel nog in de race voor de beker.