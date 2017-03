FC Twente ruim langs Roda JC

FC Twente heeft zich in Kerkrade prima hersteld van de ruime nederlaag bij Ajax (3-0). De subtopper uit versloeg Roda JC met 0-3. De 19-jarige Fin Fredrik Jensen blonk uit met twee treffers in de eerste helft. Na de rust was ook clubtopscorer Enes Ünal trefzeker. Voor Twente was het de eerste uitzege in de eredivisie op een vrijdagavond sinds november 2013, ook bij Roda JC.