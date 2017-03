Kleine zege Borussia op Ingolstadt

Borussia Dortmund heeft drie punten overgehouden aan het duel met laagvlieger Ingolstadt. In eigen huis werd het vrijdagavond 1-0. De nummer drie van de Bundesliga is concurrent RB Leipzig daarmee tot op drie punten genaderd. Koploper Bayern heeft nog altijd dertien punten meer. Leipzig moet zaterdag naar Werder Bremen, Bayern zondag naar Borussia Mönchengladbach.

Pierre-Emerick Aubameyang was weer eens de matchwinner voor de ploeg van trainer Thomas Tuchel. De snelle aanvaller uit Gabon maakte al in de veertiende minuut op aangeven van Marcel Schmelzer de 1-0. Het was alweer de 23e treffer voor de topscorer die daarmee twee doelpunten meer heeft gemaakt dan Robert Lewandowski van Bayern.