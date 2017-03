Sock in halve finales Indian Wells

Tennisser Jack Sock heeft vrijdag de halve finales bereikt van het masterstoernooi in Indian Wells. De 24-jarige Amerikaan versloeg voor eigen publiek de als vierde geplaatste Japanner Kei Nishikori in drie sets: 6-3 2-6 6-2. Voor Sock, de nummer zeventien van de plaatsingslijst, was het zijn tweede zege op Nishikori in de derde onderlinge partij.