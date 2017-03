Peter Sagan de te kloppen man in Sanremo

Alle ogen zijn zaterdag tijdens Milaan-Sanremo gericht op wereldkampioen Peter Sagan. De Slowaak is de te kloppen man bij de eerste voorjaarsklassieker. Concurrentie krijgt hij onder anderen van de winnaar van vorig jaar, Arnaud Démare. De Fransman liet in Parijs-Nice zien in goede vorm te steken.

Sagan was ijzersterk in het Vlaamse openingsweekend met een tweede plek in de Omloop het Nieuwsblad en de zege in Kuurne-Brussel-Kuurne. De Slowaak boekte in de Tirreno-Adriatico twee ritzeges. In de voorlaatste etappe werd hij echter geklopt door Fernando Gaviria. De Colombiaanse sprinter had een zege op de Via Roma in Sanremo hoog op zijn lijstje gezet, maar kwam donderdag hard ten val tijdens de verkenning.

Voormalig winnaars John Degenkolb, Alexander Kristoff en Mark Cavendish zijn andere afmakers die zich bij een sprint kansen toedichten. Afwezig zijn de twee Duitse spurters Marcel Kittel en André Greipel. Ook Dylan Groenwegen van LottoNL-Jumbo ontbreekt. De Nederlandse ploeg heeft Juan José Lobato als snelle man opgesteld. Bij Team Sunweb is Tom Dumoulin de kopman.