Russische finale op Indian Wells

De finale van het BNP Paribas Open, beter bekend als het tennistoernooi van Indian Wells, kent dit jaar bij de vrouwen een volledig Russische finale. Nadat vrijdag eerst Elena Vesnina ten koste van de Française Kristina Mladenovic de finale had bereikt, versloeg haar landgenote Svetlana Koeznetsova de Tsjechische Karolina Pliskova in twee lange stets: 7-6 (5) 7-6 (2). Pliskova was als nummmer drie van de plaatsingslijst de hoogst geplaatste speelster die nog in het toernooi zat in Californië.