Puerto Rico naar halve finales WBC

Puerto Rico heeft zich vrijdag als derde land geplaatst voor de halve finales van de World Baseball Classic. De verliezend finalist van de editie van 2013 was in San Diego het team van de Verenigde Staten met 6-5 de baas en voegt zich bij Japan en Nederland. De Puerto Ricanen zijn dit toernooi nog ongeslagen en eindigen normaal gesproken op de eerste plaats in hun groep. In dat geval is Oranje de tegenstander in de nacht van maandag op dinsdag.