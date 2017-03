Miami Heat op weg naar play-offs

De basketballers van Miami Heat zijn hard op weg zich alsnog te plaatsen voor de play-offs in de Amerikaanse competitie NBA. Het team uit Florida boekte vrijdag een 123-105-overwinning op Minnesota Timberwolves en staat nu achtste in de Eastern Conference, een plaats die nog net toegang geeft tot het vervolg op de reguliere competitie.

Miami was het seizoen begonnen met elf overwinningen tegen dertig nederlagen, maar herstelde zich dit kalenderjaar onder meer met een reeks van dertien zeges. Guard Tyler Johnson en center Hassan Whiteside waren de topschutters met ieder 23 punten. Zorgen waren er over het uitvallen van Dion Waiters, die met een pijnlijke linkerenkel in het tweede kwart naar de kant moest. Onderzoek toonde vooralsnog geen ernstige kwetsuur aan, meldde Miami Heat na de partij.