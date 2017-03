Arsenal faalt op The Hawthorns

De donkere wolken boven het hoofd van Arsène Wenger worden nu wel héél dreigend. Zijn Arsenal heeft opnieuw een enorme klap gekregen in de Premier League. De ploeg uit Noord-Londen ging op The Hawthorns met 3-1 de boot in tegen middenmoter West Bromwich Albion.

DAWSON DUWT GUNNERS IN PROBLEMEN

Het zenuwachtige Arsenal had in het begin moeite met het kick-and-rushvoetbal van de mannen van Tony Pulis en dat drukte zich al vroeg uit in een tegengoal. Petr Cech wist een schot van James McClean tot corner te verwerken, maar vanuit de hoekschop kopte Craig Dawson raak.

SÁNCHEZ MAAKT HET SNEL GOED

West Brom kon niet lang genieten van die snelle voorsprong. Drie minuten later maakte Alexis Sánchez de stand weer gelijk. Granit Xhaka wist de Chileense aanvaller helemaal vrij in de zestien te vinden en via de onderkant van de lat ramde de buitenspeler de gelijkmaker binnen.

BLESSURE UIT HET NIETS VOOR CECH

Er volgde een attractieve periode met kansen voor Salomón Rondón, Aaron Ramsey en McClean. Bij die laatste moest Cech zich uiterst inzetten. Een ogenblik later vroeg de doelman een wissel aan. De Tsjech kon niet verder na een botsing met de doelpaal.

AFGEBLUFT DOOR THE BAGGIES

In de tweede helft ging het helemaal mis bij The Gunners. Hal Robson-Kanu tikte de rebound op de bal van Nacer Chadli binnen en bracht West Bromwich opnieuw op voorsprong. Er kwamen protesten van de Arsenal-spelers en de geplaagde Wenger, maar scheidsrechter Neil Swarbrick keurde de treffer goed.

LESJE NIET GELEERD

Nadat Kanu en Chadli al de kansen hadden gekregen Arsenal de definitieve nekslag te geven, deed Dawson dat een kwartier voor tijd wél. Hij mocht opnieuw vanuit de corner raak koppen. Dit keer zelfs volledig vrij.