Pieters helpt Chelsea handje in extremis

Lang had Chelsea de nodige moeite om Stoke City op de knieën te krijgen, maar in extremis is het de ploeg van Antonio Conte alsnog gelukt de punten veilig te stellen. De koploper van de Premier League won met 3-1 in het Britannia Stadium en behoudt de ruime afstand op de concurrentie.