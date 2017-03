Real schrikt ook niet van Bilbao

Ook bij het bezoek aan het Baskische bolwerk van Athletic de Bilbao heeft Real Madrid geen schade opgelopen. In San Mamés had de koploper bijna het gehele duel het betere van het spel én de beste kansen. Ook een gelijkmaker van Aritz Aduriz bracht Los Merengues niet van de kook. In de 68ste minuut bepaalde Casemiro met een intikker de eindstand op 1-2.

EERST EVEN UITRAZEN

Real liet Athletic in de eerste helft even uitrazen. Yeray Alvarez had zelfs moeten scoren, maar raakte de bal vrij voor Keylor Navas helemaal verkeerd. Met zijn scheenbeen schoof hij de bal naast. Na de voor San Mames veelbelovende openingsfase was het Real dat de klok sloeg. Cristiano Ronaldo scoorde in buitenspelpositie, de Portugees stuitte even later op de keeper en Sergio Ramos kopte net naast.

De 0-1 van Benzema

In de 24ste minuut vielen alle stukjes wél op zijn plaats. Ronaldo bediende Karim Benzema op maat en de Fransman hoefde alleen maar binnen te tikken. Het leek het begin van een relatief simpele middag. De ploeg van Zinedine Zidane hield de controle en het wachten leek op de 0-2. Die kwam niet en Real liet zich in de tweede helft langzaam in slaap sussen.

Aduriz zorgt voor korte vreugde

ADURIZ MAAKT MERENGUES WAKKER

De gelijkmaker van Aritz Aduriz in de 65ste minuut had het effect van een wekker. Nog geen drie minuten later had Casemiro de 1-2 uit een corner alweer binnen getikt en was het verzet van Bilbao al vlot gesproken. In een opvallend stil stadion kon Zidane het zich zelfs veroorloven Ronaldo 10 minuten voor tijd naar de kant te halen.

Door de zege blijft er aan kop van La Liga weinig aan de hand voor Real. Het gat met nummer 2 Barcelona is na 27 duels 5 punten in Madrileens voordeel. Barça speelt morgen thuis tegen Valencia.