Kwiatkowski wint Milaan-Sanremo

Michal Kwiatkowksi heeft zaterdag de 108e editie van de voorjaarsklassieker Milaan-Sanremo op zijn naam geschreven.

De Poolse wielrenner drukte na de 291 kilometer lange koers zijn voorwiel als eerste over de meet op de Via Roma. Hij troefde in de eindsprint de Slowaakse favoriet Peter Sagan af. De Fransman Julian Alaphilippe finishte als derde.