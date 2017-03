Gómez doet het weer voor Jonker en Wolfsburg

Andries Jonker heeft zaterdag met VfL Wolfsburg weer een overwinning geboekt in de Bundesliga. Net als vorige week tegen RB Leipzig (0-1) was Mario Gómez de gevierde man. De Duitse spits tekende op slag van rust voor het enige doelpunt in de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter SV Darmstadt 98: 1-0.