Chelsea dendert door richting titel

Op weg naar de landstitel heeft Chelsea zaterdag een zwaarbevochten uitzege op Stoke City geboekt. Gary Cahill schoot de koploper van de Premier League in de slotfase naar de winst (1-2).

De Engelse verdediger kon scoren omdat de ongelukkige Erik Pieters de bal na 87 minuten onbedoeld voor zijn voeten werkte. Chelsea heeft dertien punten meer dan Tottenham Hotspur en Manchester City, de nummers twee en drie van de ranglijst die zondag in actie komen.

Bij Stoke City had Bruno Martins Indi ook een basisplaats. De oud-speler van Feyenoord vocht verbeten duels uit met Diego Costa. Beide spelers kenden elkaar nog van de eerste groepswedstrijd van het WK in Brazilië, toen Oranje in de tweede helft Spanje tot op het bot vernederde (5-1).

Zonder de geblesseerde Eden Hazard kwam Chelsea op voorsprong door een treffer van Willian (1-0). Stoke City kwam nog voor rust op gelijke hoogte door een benutte strafschop van Jonathan Walters. De thuisploeg leek op weg naar een gelijkspel, totdat Pieters zich verslikte en Cahill kon scoren.