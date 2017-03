Las Palmas moet nieuwe trainer zoeken

De Spaanse voetbalclub Las Palmas moet op zoek naar een nieuwe trainer. Quique Setién maakte zaterdag bekend na dit seizoen te vertrekken bij de club uit de middenmoot van La Liga. Las Palmas hoeft zich met 35 punten geen zorgen te maken om degradatie.

Een dag na de knappe zege op Villarreal (1-0) kondigde de Spaanse oud-international Setién zijn naderende vertrek aan. De trainer kon geen overeenstemming bereiken met de clubleiding over een nieuw contract. Hij maakt het seizoen wel af op de Canarische eilanden.

Setién volgde in oktober 2015 de ontslagen Paco Herrera op bij Las Palmas en leidde de club in zijn eerste seizoen vanuit de degradatiezone naar de elfde plaats in de Spaanse topcompetitie. Die positie neemt de geel-blauwe brigade momenteel weer in.