Dost in topvorm naar Oranje

Bas Dost blijft maar scoren voor Sporting Portugal. De spits had met twee doelpunten een groot aandeel in de 2-0 zege van zijn ploeg op Nacional.

Dost scoorde vorige week maar liefst vier keer tegen CD Tondela (4-1). Hij mag zich nu met 24 doelpunten topschutter van Portugal noemen. Marvin Zeegelaar had ook een basisplaats bij Sporting Portugal. Hun ploeggenoot Luc Castaignos bleef het hele duel op de bank.

Dost is door bondscoach Danny Blind opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal voor de komende interlands met Bulgarije en Italië. Vincent Janssen is de andere spits van Oranje. Hij krijgt nauwelijks speeltijd bij Tottenham Hotspur, maar heeft als de schijn niet bedriegt nog altijd een streepje voor op Dost.